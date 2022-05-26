Broadcom приобретает VMware за 61 млрд. долларов

Broadcom Inc., американская компания по разработке полупроводниковой продукции, сегодня объявила о поглощении разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware. Сделка будет обеспечена денежными средствами и ценными бумагами на общую сумму 61 млрд. долларов. Это позволит новому владельцу ускорить расширение своего бизнеса по разработке корпоративного ПО.

Согласно договоренности, акционеры VMware получат по 142,50 долларов за акцию, то есть их премия составит около 49% по сравнению с ценой на момент закрытия торгов 22 мая. Кроме того, Broadcom возьмет на себя долговые обязательства VMware в размере 8 млрд. долларов.

По данным Dealogic, это будет второе по величине приобретение в мире в этом году. Первое место сохранила за собой покупка игрового гиганта Activision Blizzard корпорацией Microsoft за 68,7 млрд. долларов.

На фоне новости о предстоящей сделке акции Broadcom выросли на 1,6%, тогда как активы VMWare, напротив, подешевели почти на 1%. С поглощением разработчика решений для виртуализации Broadcom получит доступ к облачным клиентам компании, а также ее дата-центрам и сможет обеспечить себе новые доходы на фоне растущего спроса на эти решения. У VMware более 500 тыс. клиентов по всему миру, и ее партнерами являются все основные поставщики облачных услуг, включая Amazon, Microsoft и Google. Это делает VMware ценным активом для исполнительного директора Broadcom Хока Э. Тана.

Благодаря так называемому программному обеспечению для виртуализации, которое позволяет одному компьютеру работать как несколько машин и существенно повышает эффективность вычислений, VMware станет флагманским активом Broadcom.

Сделка станет последней в серии крупных изменений для VMware. Компания, базирующаяся в Пало-Альто, Калифорния, потеряла своего давнего исполнительного директора Пэта Гелсингера, перешедшего в Intel в январе 2021 года. 12 мая она получила нового генерального директора Рагху Рагурама и потеряла главного операционного директора Санджая Пунена в тот же день. В ноябре производитель программного обеспечения стал независимым, когда он был выделен из Dell Technologies. При Гелсингере VMware стремилась отделиться от производителя персональных компьютеров, которому принадлежало большинство ее акций. Dell получила долю в результате приобретения EMC, которая ранее была мажоритарным владельцем VMware. VMware рассматривала независимость как стратегическое преимущество, позволяющее создавать новые альянсы с различными поставщиками технологий.