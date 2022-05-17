BOE продемонстрировал 17,3-дюймовый складной AMOLED-дисплей для ноутбуков

Крупнейший китайский производитель дисплеев BOE Technology продемонстрировал 17,3-дюймовый складной AMOLED-дисплей для ноутбуков, который уже в этом году будет использоваться в коммерческом решении.

Складной дисплей охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет ультратонкие рамки. Он характеризуется разрешением 2560 x 1920 пикселей и имеет соотношение сторон 4:3. Поддерживается сенсорное управление при помощи специального пера. Говорится о 10-битной глубине цвета и поддержке технологии HDR500.

BOE сообщил, что новые дисплеи F-OLED будут поставляться эксклюзивно компании ASUS для ноутбука ZenBook 17 Fold OLED, который выйдет в конце этого года.