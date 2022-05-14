Bloomberg: Apple тестирует iPhone с разъемом USB-C

Компания Apple тестирует будущие модели iPhone, в которых фирменный разъем Lightning заменен на USB-C, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что если компания решит выпустить такие устройства на рынок, ожидать их следует не ранее 2023 года.

Apple также разрабатывает адаптер для USB-C, который позволит аксессуарам, предназначенным для разъема Lightning, работать с будущими смартфонами.

Напомним, что в сентябре 2021 года Еврокомиссия предложила сделать USB-C единым зарядным портом для смартфонов и других устройств. Apple тогда заявила, что это предложение может помешать внедрению инноваций в сфере технологий.