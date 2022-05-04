Blizzard анонсировала мобильную экшн-стратегию Warcraft Arclight Rumble

Blizzard Entertainment провела трансляцию, на которой анонсировала новую игру для мобильных устройств во вселенной Warcraft. Релиз Warcraft Arclight Rumble намечен на конец 2022 года.

Это условно-бесплатная экшн-стратегия, в которой игроков ждут несколько игровых режимов, среди которых предусмотрены одиночная кампания, кооперативный режим и PvP-сражения. Игроки собирают миниатюры, созданные на основе персонажей вселенной Warcraft, а затем отправляют их сражаться против NPC или других игроков. Всего ожидаются шесть игровых режимов, свыше 70 карт и 65 миниатюр.

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В Arclight Rumble представлено пять фракций: Альянс, Орда, Звери, Черная гора и Плеть, причем каждая из фракций обладает своими уникальными особенностями и навыками. После битв будет назначаться опыт, который влияет на уровень и возможности игрока.

Warcraft Arclight Rumble будет доступна на iOS (6S или более новые) и Android (S7 или более новые). Предварительная регистрация уже доступна в Google Play.