04.05.2022

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Blizzard анонсировала мобильную экшн-стратегию Warcraft Arclight Rumble

Warcraft Arclight Rumble

Blizzard Entertainment провела трансляцию, на которой анонсировала новую игру для мобильных устройств во вселенной Warcraft. Релиз Warcraft Arclight Rumble намечен на конец 2022 года.

Это условно-бесплатная экшн-стратегия, в которой игроков ждут несколько игровых режимов, среди которых предусмотрены одиночная кампания, кооперативный режим и PvP-сражения. Игроки собирают миниатюры, созданные на основе персонажей вселенной Warcraft, а затем отправляют их сражаться против NPC или других игроков. Всего ожидаются шесть игровых режимов, свыше 70 карт и 65 миниатюр.

В Arclight Rumble представлено пять фракций: Альянс, Орда, Звери, Черная гора и Плеть, причем каждая из фракций обладает своими уникальными особенностями и навыками. После битв будет назначаться опыт, который влияет на уровень и возможности игрока.

Warcraft Arclight Rumble будет доступна на iOS (6S или более новые) и Android (S7 или более новые). Предварительная регистрация уже доступна в Google Play.

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