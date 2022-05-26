Azercell является генеральным спонсором Аэрокосмического и Технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан»

Посетителей «Студии Цифровой Жизни» Azercell ожидает развлекательная программа и множество подарков

Аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST» впервые проводится в Азербайджане при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики и при генеральном спонсорстве «Azercell Telecom». Кроме того, ведущий мобильный оператор страны участвует на этом грандиозном мероприятии и в качестве экспонента.

В «Студии Цифровой Жизни» Azercell представлены услуги, продукты и инновации, предназначенные для ознакомления посетителей с новыми трендами и технологическими решениями. Взяв за основу свою стратегическую цель, звучащую как «Упрощаем доступ, расширяем возможности», Azercell подчеркнул важность роли интернета в различных сферах жизни, уделяя особое внимание концепции «Smart City», электронным библиотекам, цифровым развлечениям и прочим технологичным решениям. Кроме того, интерактивная экспозиция «Azercell Life и Azercell Academy» размещенная на стенде компании, информирует посетителей о действующих в компании различных образовательных программах.

Напомним, что «TEKNOFEST Азербайджан» является выставкой цифровых продуктов и услуг, также представленных в форме различных развлекательных программ. В рамках фестиваля проводятся технологические конкурсы в 8 номинациях и 3 международных мероприятия. Выставочные стенды государственных и частных учреждений Азербайджанской Республики и Республики Турции представляют прототипы инновативных устройств, созданных финалистами технологических состязаний. Цель крупнейшего Аэрокосмического и Технологического фестиваля, который проводится в Турции с 2018 года — дать возможность молодежи, студентам, школьникам, стартапам и предпринимателям раскрыть свои знания и навыки.