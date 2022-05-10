ASUS Zenbook Pro 16X OLED: мощная начинка, подъемная клавиатура и дополнительный контроллер в корпусе

Компания ASUS представила ноутбук Zenbook Pro 16X OLED (UX7602), ориентированный на профессионалов. Новинка заключена в корпус толщиной 16,9 мм из алюминиевого сплава.

Устройство получило подъемную клавиатуру, что повышает удобство набора текста и обеспечивает улучшенное охлаждение. Еще одна особенность ноутбука — Asus Dial. Это настраиваемый элемент управления, которым можно пользоваться в различных приложениях, где поддерживается Microsoft Dial.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K (3840 × 2400 пикселей). Яркость составляет 550 кд/м², заявлен 100% охват DCI-P3. Дисплей имеет сертификации Dolby Vision, DisplayHDR 500, Pantone и TÜV Rheinland, а также поддерживает работу со стилусом Asus Pen 2.0.

Zenbook Pro 16X OLED оборудован процессором Intel Core i9 12900H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 5200 MHz и четырьмя SSD-накопителями PCIe 4.0 объемом 2 Tb и скоростью 6500 МБ/с.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 96 Втч. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, четыре порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Type-A, слот для карт SD, шесть динамиков, четыре микрофона с системой шумоподавления и камеру Full HD с поддержкой Windows Hello. Вес — почти 2,5 кг.

Цены и дата выхода ноутбука ASUS Zenbook Pro 16X OLED будут объявлены позже.