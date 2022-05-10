ASUS представил ноутбук ZenBook Pro Duo 14 OLED с двумя экранами

В ходе презентации компания ASUS, кроме ноутбука Zenbook Pro 16X OLED, представила еще одну интересную модель Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) с двумя экранами. Ноутбук также оснащен подъемным механизмом, но не для клавиатуры, а для дополнительного дисплея ScreenPad Plus.

Дополнительный дисплей при открытой крышке имеет наклон 12° и оснащен антибликовым покрытием. Есть поддержка стилуса Asus Pen 2.0. ScreenPad Plus может выступать как продолжение основного дисплея или тачпад.

ASUS называет ZenBook Pro Duo 14 OLED первым в мире 14,5-дюймовым OLED-ноутбуком с разрешением 2,8K (2880 х 1800 пикселей) и частотой 120 Hz. Яркость составляет 550 кд/м². Экран поддерживает HDR и Dolby Vision, есть сертификация TÜV Rheinland по защите от синего излучения. Что касается второго экрана — это IPS-панель диагональю 12,7 дюйма разрешением 2880 х 864 пикселей и частотой 120 Hz.

В новинке установлены процессор Intel Core i9-12900H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, до 32 Gb ОЗУ и SSD объемом до 2 Tb. Емкость аккумуляторной батареи составляет 76 Втч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Type-A, слот для карт SD, четыре микрофона и поддержка Dolby Atmos.

Цена базовой конфигурации ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED в США составит 1999,99 долларов.

Также компания представила еще несколько обновленных моделей ноутбуков линейки Zenbook.

Zenbook Pro 15 Flip OLED – оснащен 15,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Hz. Экран поворачивается на 360 градусов. Установлены процессоры Intel Core 12-го поколения до i7 12700H и видеокарта Intel Arc A370M.

Zenbook Pro 17 построен на базе топового процессора AMD Ryzen 9 6900HX с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050.

Zenbook S 13 OLED — 13,3-дюймовый ноутбук с OLED-экраном с разрешением 2,8K, процессором AMD Ryzen 7 6800U и графикой от Radeon. Производитель обещает до 19 часов автономной работы. Вес составляет всего 1 кг.

Zenbook S 13 Flip OLED получил поворотный сенсорный OLED-экран с разрешением 2,8K, процессор до Intel Core i7-1260P и графику Intel Iris Xe. Вес — 1,1 кг.