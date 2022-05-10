10.05.2022

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ASUS представил ноутбук ZenBook Pro Duo 14 OLED с двумя экранами

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

В ходе презентации компания ASUS, кроме ноутбука Zenbook Pro 16X OLED, представила еще одну интересную модель Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) с двумя экранами. Ноутбук также оснащен подъемным механизмом, но не для клавиатуры, а для дополнительного дисплея ScreenPad Plus.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

Дополнительный дисплей при открытой крышке имеет наклон 12° и оснащен антибликовым покрытием. Есть поддержка стилуса Asus Pen 2.0. ScreenPad Plus может выступать как продолжение основного дисплея или тачпад.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

ASUS называет ZenBook Pro Duo 14 OLED первым в мире 14,5-дюймовым OLED-ноутбуком с разрешением 2,8K (2880 х 1800 пикселей) и частотой 120 Hz. Яркость составляет 550 кд/м². Экран поддерживает HDR и Dolby Vision, есть сертификация TÜV Rheinland по защите от синего излучения. Что касается второго экрана — это IPS-панель диагональю 12,7 дюйма разрешением 2880 х 864 пикселей и частотой 120 Hz.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

В новинке установлены процессор Intel Core i9-12900H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, до 32 Gb ОЗУ и SSD объемом до 2 Tb. Емкость аккумуляторной батареи составляет 76 Втч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Type-A, слот для карт SD, четыре микрофона и поддержка Dolby Atmos.

Цена базовой конфигурации ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED в США составит 1999,99 долларов.

Также компания представила еще несколько обновленных моделей ноутбуков линейки Zenbook.

Zenbook Pro 15 Flip OLED – оснащен 15,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Hz. Экран поворачивается на 360 градусов. Установлены процессоры Intel Core 12-го поколения до i7 12700H и видеокарта Intel Arc A370M.

Zenbook Pro 17 построен на базе топового процессора AMD Ryzen 9 6900HX с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050.

Zenbook S 13 OLED — 13,3-дюймовый ноутбук с OLED-экраном с разрешением 2,8K, процессором AMD Ryzen 7 6800U и графикой от Radeon. Производитель обещает до 19 часов автономной работы. Вес составляет всего 1 кг.

Zenbook S 13 Flip OLED получил поворотный сенсорный OLED-экран с разрешением 2,8K, процессор до Intel Core i7-1260P и графику Intel Iris Xe. Вес — 1,1 кг.

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ASUS Zenbook Pro 16X OLED: мощная начинка, подъемная клавиатура и дополнительный контроллер в корпусе
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