ASUS представил игровые ноутбуки ROG Flow X16 и ROG Strix Scar 17 SE на базе Alder Lake-HX и Ryzen 6000

Компания ASUS сегодня представила два игровых ноутбука под брендом ROG — ROG Flow X16 и ROG Strix Scar 17 SE. Новинки поступят в продажу до конца первой половины текущего года.

Модель ASUS ROG Flow X16 отличается 360-градусным шарниром, за счет чего его можно использовать как планшет при флагманских вычислительных возможностях. Ноутбук оснащен 16-дюймовым mini-LED экраном с 512 зонами локального затемнения, разрешением QHD+ (2560 х 1600 пикселей) и частотой обновления 165 Hz. Новинка предлагает максимальную яркость 1100 кд/м2, 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и время отклика 3 мс. Панель сертифицирована согласно стандарту VESA DisplayHDR 1000.

Ноутбук поставляется с процессорами AMD Ryzen 6000-й серии, вплоть до восьмиядерного Ryzen 9 6900HS, видеокартой до NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, до 64 Gb оперативной памяти DDR5-4800 и накопителем M.2 PCIe 4.0 SSD объемом до 2 Tb.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 80 Втч. В оснащение входят поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, HDMI 2.0b, USB 3.2 Type-C Gen. 2 с функцией DisplayPort 1.4, два USB Type-A 3.2 (Gen 2) 3,5-мм аудиоразъем и слот для карт microSD. Есть четыре динамика и поддержка Dolby Atmos. Габариты составляют 355 x 243 x 19,4 мм, вес — около 2 кг.

Цена ноутбука составит от 1950 до 2700 долларов.

ASUS ROG Strix Scar 17 SE — один из самых мощных и самых дорогих портативных компьютеров компании. Ноутбук получил 17-дюймовый дисплей, предлагающийся в двух версиях. Это может быть IPS-панель с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Hz или IPS-панель с разрешением QHD и частотой обновления 240 Hz. Оба дисплея имеют максимальный показатель яркости 300 кд/м2, отклик в 3 мс, 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, также предлагают поддержку технологий Dolby Vision HDR и Adaptive Sync.

В топовом варианте ноутбук предлагает 16-ядерный процессор Intel Core i9-12950HX, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 16 Gb видеопамяти и показателем TDP 175 Вт, 64 Gb оперативной памяти DDR5-4800 и два SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe объемом до 4 Tb.

Набор интерфейсов состоит из одного USB 3.2 Gen 2, одного Thunderbolt 4 (USB Type-C), двух USB 3.2 Gen 1, одного HDMI 2.1 и одного 2,5-гигабитного сетевого адаптера. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth. Ноутбук поддерживает зарядку через порт USB Type-C мощностью 100 Вт, а в автономном режиме работает от батареи на 90 Вт·ч. В комплект поставки включен блок питания мощностью 330 Вт. Вес составляет почти 3 кг. Особенностью дизайна ноутбука стали надписи на крышке специальными чернилами, которые видны только в ультрафиолетовом свете.

Цена стартует от 3500 долларов.