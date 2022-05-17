Apple разрешила разработчикам приложений повышать стоимость подписки без прямого согласия пользователя

Компания Apple объявила о внесении изменений в правила для разработчиков приложений для App Store. Речь идет об изменении стоимости подписки при активированной функции автоматического продления.

В соответствии с нововведением, разработчики не будут обязаны запрашивать согласие пользователя в случае изменения стоимости подписки. До этого, если цена увеличивалась, пользователи должны были заранее согласиться на новые условия, чтобы не потерять доступ к подписке.

Сейчас пользователь приложения должен подтвердить свое согласие с новыми условиями предоставления подписки через соответствующий интерфейс Agree to New Price («Согласиться на новую цену»). Если он не подтверждает согласие или игнорирует уведомление, подписка автоматически прекращается. Пользователям будут приходить уведомления о каждом изменении цены подписки по электронной почте или в push-уведомлении.

Apple установила ограничения — повышение цены может происходить не чаще раза в год и не более чем на 50%. Лимит по номиналу: не более чем на 5 долларов в случае ежемесячного плана и не более чем на 50 долларов в случае годового.