11.05.2022

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Apple прекращает производство плееров iPod

Apple iPod

Компания Apple прекращает выпуск музыкального плеера iPod. Об этом сообщается на официальном сайте американской корпорации.

По мнению компании, в iPod больше нет необходимости — слушать музыку можно на iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, Apple TV и даже с помощью Apple Watch, а фирменный сервис Apple Music предоставляет мгновенный доступ к более чем 90 млн. песен и более чем 30 тыс. плейлистов.

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью брать свою музыку с собой в дорогу. Сегодня такая возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple», — отмечается в сообщении.

Оригинальный iPod был представлен 23 октября 2001 года под слоганом «1000 песен в вашем кармане» (1000 songs in your pocket). 28 мая 2019 года вышел iPod touch седьмого поколения с процессором A10 и накопителем до 256 Gb, ставший последней моделью серии.

«Музыка всегда была важной частью ядра Apple, и предоставление ее сотням миллионов пользователей так же, как это сделал iPod, повлияло не только на музыкальную индустрию — это также переосмыслило то, как люди находят, слушают и распространяют музыку. Дух iPod продолжает жить и сегодня», — сказал Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу.

Устройства останутся в рознице до тех пор, пока не будут распроданы все имеющиеся запасы. После этого официально приобрести iPod уже не получится.

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