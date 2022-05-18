Apple представила новые функции мобильных устройств для пользователей с ограниченными возможностями

Компания Apple анонсировала ряд новых функций, которые станут доступны на мобильных устройствах к концу этого года. Функции призваны упростить жизнь пользователям с ограниченными возможностями.

Door Detection. Как понятно из названия, эта функция помогает слепым и слабовидящим пользователям определять местоположение дверей с помощью iPhone и iPad. Она использует для работы встроенные лидары, камеры и систему машинного обучения. Пользователь сможет получить такую информацию, как расстояние до двери, сторона, в которую она открывается (внутрь или наружу), а также есть ли около нее какие-либо поясняющие таблички.

Apple Watch Mirroring может оказаться полезной для пользователей с двигательными нарушениями и ограниченными физическими возможностями. Функция позволит управлять smart-часами с сопряженного iPhone, в том числе при помощи голосовых команд и технологии отслеживания головы. Также станут доступны новые упрощенные жесты для управления: например, двойное сжатие кулака ответит на звонок или завершит его. Потребуется Apple Watch Series 6 и более новые модели.

Для глухих и слабослышащих людей пользователей будет доступна функция Live Captions (Живые субтитры) для звонков FaceTime — на iPhone, iPad и Mac. Алгоритм будет транскрибировать и дублировать на экран в виде текста любой голос, издающийся из динамика устройства, будь то разговор по смартфону или видеоролик. Бета-тестирование для английского языка будет доступно для iPhone 11 и более новых моделей, iPad на основе A12 Bionic и более новых, а также Mac с Apple Silicon.

В функции озвучивания объектов на экране VoiceOver появится поддержка более чем 20 дополнительных языков и диалектов, включая бенгальский, болгарский, каталонский, украинский и вьетнамский.