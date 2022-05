Apple подала заявку на товарный знак RealityOS для гарнитуры смешанной реальности

Компания Apple подала заявку на регистрацию товарного знака RealityOS, об этом сообщает издание The Verge, со ссылкой на менеджера по продуктам Паркера Ортолани.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022