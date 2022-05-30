Apple подала заявку на товарный знак RealityOS для гарнитуры смешанной реальности

Компания Apple подала заявку на регистрацию товарного знака RealityOS, об этом сообщает издание The Verge, со ссылкой на менеджера по продуктам Паркера Ортолани.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022

Предполагается, что RealityOS – это операционная система, которая будет использоваться для гарнитуры виртуальной и дополненной реальности.

Заявка на регистрацию подана не самой Apple, а компанией-однодневкой Realityo Systems, что является частой практикой крупных компаний для сохранения анонимности. В заявке упоминается «проектирование и разработка носимого компьютерного оборудования, программного обеспечения, периферийных устройств, а также компьютерных и видеоигр». Предполагается, что гарнитура будет не только погружать пользователя в виртуальный контент, но и наслаивать его элементы на окружающий реальный мир.

Отметим, что 19 мая этого года Bloomberg сообщал, что будущую гарнитуру демонстрировали совету директоров. Это часто делается перед публичным запуском. Изначально Apple планировала представить гарнитуру в конце этого года, но из-за проблем с разработкой выпуск могут перенести на 2023 год.