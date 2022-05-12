Apple лишилась статуса самой дорогой компании в мире

Инфляция, приведшая к снижению акций технологических компаний, и рост цен на нефть способствовали тому, что Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире, сообщает Bloomberg.

Свое место она уступила саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. На торгах 11 мая ее рыночная капитализация достигла 2,43 трлн. долларов, что позволило обойти Apple, оценка которой снизилась до 2,37 трлн. долларов.

По мнению аналитиков, акции энергетических компаний растут вслед за ценами на энергоносители из-за неопределенной ситуации вокруг поставок из России. Свою лепту вносит и локдаун в Китае. В итоге инвесторы опасаются ухудшения экономической ситуации и распродают акции компаний из других секторов экономики, в том числе техгигантов.

Отметим, что в начале текущего года Apple впервые превысила капитализацию в 3 трлн. долларов, что до этого не смогла сделать ни одна из компаний, но после этого данный показатель резко упал.