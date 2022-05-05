05.05.2022

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Apple, Google и Microsoft расширят поддержку входа в собственные сервисы без пароля по стандарту FIDO

FIDO

Компании Apple, Google и Microsoft сегодня объявили, что планируют расширить поддержку общего стандарта входа без пароля, созданного Альянсом FIDO и Консорциумом World Wide Web. Технология направлена на повышение безопасности и удобство.

Данный процесс предусматривает использование смартфона в качестве основного устройства для аутентификации. Пользователя попросят ввести PIN-код, графический ключ, отпечаток пальца или сканирование лица. Беспарольная система усложнит удаленный взлом учетной записи, так как хакеру потребуется доступ к физическому устройству.

Возможность беспарольной авторизации появится в Windows, macOS, iOS, Android, а также браузерах Chrome и Safari в 2023 году.

 

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