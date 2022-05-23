AMD представила процессоры Ryzen 7000 на Zen 4 и новый Socket AM5

В рамках Computex 2022 компания AMD представила новую архитектуру Zen 4, построенные на ней десктопные процессоры Ryzen 7000-й серии и материнские платы с новым сокетом AM5.

Процессоры Ryzen 7000 состоят из трех кристаллов. Два из них выполнены по 5-нм техпроцессу TSMC и содержат процессорные ядра с архитектурой Zen 4. Третий кристалл — с интерфейсами ввода-вывода, который в отличие от аналогичного кристалла в CPU прошлых поколений выполнен по 6-нм техпроцессу вместо 12-нм. Процессоры предложат до 16 ядер Zen 4 и будут обладать удвоенным по сравнению с предшественниками на Zen 2 и Zen 3 объемом кеша второго уровня — по 1 Mb на ядро.

По заявлению AMD, частота в режиме автоматического разгона (Max Boost) будет выше 5 GHz. В рамках презентации было показана работа CPU с частотой 5,5 GHz в игре Ghostwire: Tokyo.

Новые процессоры Ryzen 7000 созданы под новый разъем Socket AM5 и это первая смена сокета для процессоров Ryzen. Все прежние поколения, от Ryzen 1000 до Ryzen 5000, использовали Socket AM4. Отмечается, что новый сокет полностью совместим с кулерами, разработанными под AM4.

Заявлено, что новые процессоры обеспечат прирост производительности в однопоточном тесте на более чем 15 %. Потребление энергии при этом тоже вырастет — максимальное TDP составит 170 Вт. Все процессоры Ryzen 7000 будут поставляться со встроенной графикой RDNA 2, получат по крайней мере один слот PCIe 5.0 NVMe для SSD и будут поддерживать оперативную память стандарта DDR5. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Релиз процессоров AMD Ryzen 7000-й серии запланирован на осень этого года.

Кроме того, компания представила 6-нм мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 Mendocino для бюджетных ноутбуков. Это 4-ядерные 8-поточные APU, основанные на микроархитектуре Zen 2 со встроенной графикой RDNA 2.

Ноутбуки на основе процессоров Mendocino смогут предложить более 10 часов автономной работы при смешанном сценарии использования. В качестве операционной системы будет предлагаться как Microsoft Windows, так и Google Chrome OS.