Amazfit T-Rex 2: ударопрочный корпус, GPS и 24 дня автономной работы

Бренд Amazfit, принадлежащий китайской компании Huami Technology, представил новые smart-часы, получившие название Amazfit T-Rex 2. Это одна из самых защищенных моделей бренда. Часы, выполненные в ударопрочном корпусе, прошли 15 испытаний военного класса, не боятся погружений на глубину до 100 метров и температур от -40 °C до 70 °C.

Amazfit T-Rex 2 получили 1.39-дюймовый AMOLED-экран, датчик GPS, NFC, компас и альтиметр. Предусмотрена возможность загружать предварительно созданные маршруты, чтобы использовать часы для навигации.

Заявлена поддержка более 150 спортивных режимов, в числе которых есть триатлон, охота, серфинг и рыбалка. Часы умеют измерять пульс, уровень насыщения крови кислородом, а также оценивать уровень стресса. Аккумулятор емкостью 500 мАч обеспечивает автономность до 24 часов против 20 у оригинальных T-Rex 2020 года.

Новинка поступит в продажу в Китае 31 мая по цене 225 долларов в черном и зеленом исполнении. В ряде европейских стран — 1 июня по цене ориентировочно 230 евро.