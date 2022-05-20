Acer SpatialLabs View и View Pro: мониторы для 3D без очков

Компания Acer расширила модельный ряд 3D-устройств двумя мониторами SpatialLabs View и View Pro. Оба монитора представляют собой автономные 15,6-дюймовыме дисплеи с разрешением 4К, которые могут быть подключены к любому ПК, обеспечивая портативный доступ к набору возможностей SpatialLabs.

Это поколение устройств предназначено не только для высококвалифицированных создателей контента, но и для геймеров, предоставляя им стереоскопическую технологию 3D-визуализации без использования специальных очков (поддерживается более 50 тайтлов). Максимальная яркость подсветки составляет 400 нит, заявлен 100% охват цветового пространства Adobe RGB.

Базовая модель ориентирована на домашнее или геймерское использование в сочетании с новым игровым приложением SpatialLabs TrueGame. Pro-версия монитора совместима с профессиональным софтом (Revit, Solidworks или Cinema 4D), и может входить в состав многодисплейных конфигураций, а также оснащается VESA-креплением для кронштейнов. Обе модели поддерживают функцию преобразования 2D-изображения в 3D.

Монитор Acer SpatialLabs View поступит в продажу этим летом по цене 1099 долларов. Дата выхода и цена SpatialLabs View Pro будут объявлены позднее.