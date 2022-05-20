Acer представил игровой ноутбук Predator Helios 300 SpatialLabs Edition с 3D-дисплеем

Компания Acer представила новый игровой ноутбук Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. В нем установлен стереоскопический дисплей SpatialLabs, не требующий использования 3D-очков для восприятия объемного изображения. Экран создает трехмерный эффект изображения с помощью двояковыпуклой линзы и системы камер.

15,6-дюймовый экран ноутбука с разрешением 4K может переключаться между режимами 2D и 3D. Как и мониторы SpatialLabs View и View Pro, он поддерживает стереоскопическое изображение более чем в 50 популярных играх. Acer обещает, что в дальнейшем этот список будет расширяться.

В топовой конфигурации ноутбук оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, 32 Gb оперативной памятью DDR5-4800 и двумя твердотельными NVMe-накопителями PCIe 4.0 общим объемом 2 Tb. Набор разъемов включает порты HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и два USB 3.2 Gen 2. Ноутбук питается от батареи на 90 Вт·ч. Габариты составляют 359,4 × 276,4 × 27,55 мм, вес — 3 кг.

В странах Европы и Ближнего Востока Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s) появится в продаже в сентябре, по цене от 3299 евро. В продажу в США ноутбук поступит в четвертом квартале этого года по цене от 3399 долларов.

Кроме того, Acer обновил ноутбук Predator Triton 300 SE. Он получил процессор Intel Core 12-го поколения, графику GeForce RTX и будет выпускаться в конфигурациях с диагональю экрана 14 и 16 дюймов с частотой обновления до 240 Hz.

Цена 14-дюймовой версии будет начинаться с 1575 долларов или 1500 евро, 16-дюймовой — от 1662 долларов или 1599 евро. Обе версии поступят в продажу в июне.