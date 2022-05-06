Acer представил Chromebook Spin 514 на базе AMD Ryzen 5000C

Компания Acer обновила Chromebook Spin 514 (CP514-3H) новейшими процессорами AMD Ryzen 5000C. За счет 360-градусного шарнира ноутбук может работать в планшетном режиме.

Хромбук получил 14-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Есть поддержка электронного пера (в комплект не входит). Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB (по умолчанию устанавливается панель с 45% гаммы NTSC). Устройство будет работать с Acer USI Active Stylus или любыми другими стандарта USI.

В базовой конфигурации Chromebook Spin 514 предложит двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 5125C, 8 Gb двухканальной оперативной памяти LPDDR4X и твердотельный NVMe-накопитель PCIe 3.0 на 128 Gb. Также будут доступны четырехъядерный Ryzen 3 5425C и шестиядерный Ryzen 5 5625C. Топовая конфигурация включает восьмиядерный Ryzen 7 5825C, до 16 Gb ОЗУ и SSD объемом 256 Gb.

Заявленная автономность составляет до 10 часов без подзарядки аккумулятора. Набор интерфейсов включает два порта USB Type-C (по одному с каждой стороны), один Type-A, разъем для наушников и коннектор HDMI (в некоторых конфигурациях). В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth, веб-камера с разрешением 1080p и защитной шторкой, два динамика. Трекпад покрыт стеклом Gorilla Glass. Вес хромбука составляет 1,5 кг.

Цена Acer Chromebook Spin 514 составляет от 579, 99 долларов, поступит в продажу в третьем квартале этого года.