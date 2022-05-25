25.05.2022

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Абоненты Nar предпочитают цифровые каналы обслуживания

Nar, продолжающий свою стратегию клиентоориентированности, объявил показатели обслуживания клиентов за первый квартал 2022 года. Подсчеты показывают, что клиенты «Nar» предпочитают пользоваться приложением «Nar+», которое за считанные секунды позволяет выполнять многие важные операции, такие как проверка баланса, активация нового тарифа и выбор интернет-пакета.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом использование приложения «Nar+» увеличилось на полмиллиона и составило 6,6 миллионов. При необходимости получения оперативных ответов на вопросы, на помощь абонентам приходит встроенный в приложение онлайн чат. За отчетный период абоненты получили ответы на свои запросы в течение первых 24 секунд.

На фоне, того что абоненты Nar предпочитают проводить все больше операций связанных с номерами через приложение, наблюдается снижение количества звонков в Колл-Центры и посещений центров обслуживания Nar. За первые три месяца 2022 года количество обращений в Колл-Центры 777 и посещений центров обслуживания Nar уменьшилось на 17%. 93% запросов, поступивших в Колл-Центр, были решены с первого звонка. 89% посетителей центров обслуживания высоко оценили уровень предоставляемого сервиса.

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