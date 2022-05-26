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26 мая состоится IDC Security Forum «Предприятие будущего: надежное, устойчивое, независимое»

26 мая 2022 года международная аналитическая компания IDС проведет в Алматы гибридное мероприятие по вопросам информационной безопасности и цифрового доверия IDC Security Forum «Предприятие будущего: надежное, устойчивое, независимое». Форум рассчитан на руководителей по информационной безопасности, ИТ и цифровых инициатив и соберет в оффлайн и онлайн формате участников из стран региона, включая Азербайджан.

По мере постепенного выхода бизнеса из хаоса, вызванного пандемией, все больше внимания компании уделяют всему «новому». И в этой новой эпохе только одно можно сказать наверняка: бизнесу придется и дальше продолжать преодоление как последствий пандемии COVID-19, так других вызовов: изощренных кибер-атак, перебоев в цепочках поставок, влияния геополитических конфликтов и экстремальных погодных условий. В текущей ситуации эксперты подходят к вопросам обеспечения кибербезопасности с нескольких углов зрения: стратегии, отрасли и бизнеса.

Чему организациям необходимо уделить основное внимание в новом цифровом мире? Как организации обеспечить свою устойчивость в контексте безопасности? Почему цифровому «суверенитету» будет придаваться все большее значение среди профессионалов в сфере безопасности?

В программе форума участников ждут аналитические и экспертные доклады, презентации ведущих международных вендоров, примеры практиков информационной обязанности, дискуссии и мероприятия для неформального общения.

На форуме будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Как нулевое доверие помогает избежать риски, и каким образом организациям следует выстроить свою стратегию нулевого доверия?
  • Привело ли повсеместное использование облачных решений к повышенной уязвимости и большему количеству рисков?
  • Могут ли новые решения и инструменты анализа угроз безопасности, обнаружения и реагирования на них помочь снизить уровень риска?
  • Возможно ли существование SOC без участия человека? Наступление новой эпохи автоматизированных SOC.
  • Более гибкий и безопасный интернет вещей, а также переплетение двух миров: операционных технологий (ОТ) и информационных технологий (ИТ).
  • Взаимодействие сетей и безопасности: вечный конфликт между сетевыми специалистами и службой безопасности или же одна большая, счастливая семья?
  • Как разобраться в «темном лесу» суверенитета данных и противоречий в законах о данных?

Среди докладчиков:

  • Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
  • Марк Чайлд, руководитель по исследованиям практики Информационная безопасность, IDC Европа
  • Валерий Зубанов, коммерческий директор, Лаборатория Касперского в Казахстане, Центральной Азии и Монголии
  • Ричард Аркдикон, консультант по ИБ в регионе EMEA, Duo Security at Cisco
  • Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности, ИТ и коммуникациям
  • Всеволод Шабад, в прошлом — CIO Сбербанк Казахстан и CISO Халык Банк, сертифицированный архитектор Amazon AWS
  • Мухтар Галимжанов, независимый эксперт
  • Анатолий Пудель, начальник отдела информационной безопасности, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
  • Тимур Имамбаев, управляющий директор, ТОО «Tengri Security»
  • Береке Галимжан, руководитель Управления по реализации проектов информационной безопасности Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Мероприятие состоится при поддержке ведущих международных ИТ-поставщиков: платиновый партнер — «Лаборатория Касперского», золотой партнер — CISCO Duo. Стратегический партнер — Клуб СIO в Узбекистане.

Информационными партнерами форума выступили издания Курсив, Bluescreen, ER10, ICT Magazine, ICTNEWS и InfoCity.

Программа пополняется, подробности на сайте.

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