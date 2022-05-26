26 мая состоится IDC Security Forum «Предприятие будущего: надежное, устойчивое, независимое»

26 мая 2022 года международная аналитическая компания IDС проведет в Алматы гибридное мероприятие по вопросам информационной безопасности и цифрового доверия IDC Security Forum «Предприятие будущего: надежное, устойчивое, независимое». Форум рассчитан на руководителей по информационной безопасности, ИТ и цифровых инициатив и соберет в оффлайн и онлайн формате участников из стран региона, включая Азербайджан.

По мере постепенного выхода бизнеса из хаоса, вызванного пандемией, все больше внимания компании уделяют всему «новому». И в этой новой эпохе только одно можно сказать наверняка: бизнесу придется и дальше продолжать преодоление как последствий пандемии COVID-19, так других вызовов: изощренных кибер-атак, перебоев в цепочках поставок, влияния геополитических конфликтов и экстремальных погодных условий. В текущей ситуации эксперты подходят к вопросам обеспечения кибербезопасности с нескольких углов зрения: стратегии, отрасли и бизнеса.

Чему организациям необходимо уделить основное внимание в новом цифровом мире? Как организации обеспечить свою устойчивость в контексте безопасности? Почему цифровому «суверенитету» будет придаваться все большее значение среди профессионалов в сфере безопасности?

В программе форума участников ждут аналитические и экспертные доклады, презентации ведущих международных вендоров, примеры практиков информационной обязанности, дискуссии и мероприятия для неформального общения.

На форуме будут обсуждаться следующие вопросы:

Как нулевое доверие помогает избежать риски, и каким образом организациям следует выстроить свою стратегию нулевого доверия?

Привело ли повсеместное использование облачных решений к повышенной уязвимости и большему количеству рисков?

Могут ли новые решения и инструменты анализа угроз безопасности, обнаружения и реагирования на них помочь снизить уровень риска?

Возможно ли существование SOC без участия человека? Наступление новой эпохи автоматизированных SOC.

Более гибкий и безопасный интернет вещей, а также переплетение двух миров: операционных технологий (ОТ) и информационных технологий (ИТ).

Взаимодействие сетей и безопасности: вечный конфликт между сетевыми специалистами и службой безопасности или же одна большая, счастливая семья?

Как разобраться в «темном лесу» суверенитета данных и противоречий в законах о данных?

Среди докладчиков:

Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC

Марк Чайлд , руководитель по исследованиям практики Информационная безопасность, IDC Европа

, руководитель по исследованиям практики Информационная безопасность, IDC Европа Валерий Зубанов , коммерческий директор, Лаборатория Касперского в Казахстане, Центральной Азии и Монголии

, коммерческий директор, Лаборатория Касперского в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Ричард Аркдикон , консультант по ИБ в регионе EMEA, Duo Security at Cisco

, консультант по ИБ в регионе EMEA, Duo Security at Cisco Евгений Питолин , эксперт по кибербезопасности, ИТ и коммуникациям

, эксперт по кибербезопасности, ИТ и коммуникациям Всеволод Шабад , в прошлом — CIO Сбербанк Казахстан и CISO Халык Банк, сертифицированный архитектор Amazon AWS

, в прошлом — CIO Сбербанк Казахстан и CISO Халык Банк, сертифицированный архитектор Amazon AWS Мухтар Галимжанов , независимый эксперт

, независимый эксперт Анатолий Пудель, начальник отдела информационной безопасности, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

начальник отдела информационной безопасности, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Тимур Имамбаев, управляющий директор, ТОО «Tengri Security»

управляющий директор, ТОО «Tengri Security» Береке Галимжан, руководитель Управления по реализации проектов информационной безопасности Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Мероприятие состоится при поддержке ведущих международных ИТ-поставщиков: платиновый партнер — «Лаборатория Касперского», золотой партнер — CISCO Duo. Стратегический партнер — Клуб СIO в Узбекистане.

Информационными партнерами форума выступили издания Курсив, Bluescreen, ER10, ICT Magazine, ICTNEWS и InfoCity.

Программа пополняется, подробности на сайте.