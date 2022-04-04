Завершилась регистрация на международный стартап-саммит Take Off Baku, который пройдет в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

В общей сложности 287 стартапов из Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азии представили свои инновационные проекты для участия в международном мероприятии, которое пройдет в Баку.

Сообщаем, что в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые пройдет в Баку 26-28 мая этого года при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, завершен процесс регистрации на международный стартап-саммит Take Off Baku.

Стоит отметить, что на международное мероприятие были зарегистрированы 287 стартапов из 32 стран, 101 из которых являются представителями Азербайджана.

Что касается направлений деятельности стартапов, то 43 стартапа предлагают решения в сфере образования, 26 в финансовых технологиях, 30 в сфере здравоохранения, 20 в категории «Умный город», 20 в транспорте и логистике, 11 в сфере инфраструктуры и безопасности, 14 в развлекательной сфере, 28 в социальной, 6 в категории Media&Ads и 89 в других различных направлениях.

Из представленных проектов 14 на стадии идеи, 76 — прототипы, 126 — MVP (товар, приобретаемый покупателями, который может быть улучшен на основе отзывов покупателей) и 71 находится в процессе привлечения инвестиций.

По условиям конкурса стартапы с MVP получат возможность для участия в следующем этапе. Количество участников ограничено 50 участниками, из которых 35 местных стартапов.

Стартапам, успешно прошедшим начальную классификацию, будет предоставлен 1 месяц профессиональной менторской поддержки до официального открытия мероприятия. В рамках саммита жюри, состоящее из местных и международных партнеров, выберет победителей полуфинала и финала из 50 стартапов.

Отметим, что саммит предоставит возможность стартаперам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B и поучаствовать в панельных дискуссиях.

Церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения, состоится 28 мая.