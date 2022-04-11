Завершилась регистрация на хакатон «Смарт Карабах», который пройдет в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

188 программистов и технологических энтузиастов, желающих внести свой вклад в программу возрождения Карабаха, подали свои заявки на конкурс, который пройдет по концепции «Умный город».

Сообщаем, что в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года, организованный совместно с Турецким фондом технологической команды (T3 Foundation), Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики, завершена регистрация на хакатон «Смарт Карабах».

Общее число участников, зарегистрированных от Азербайджана на международное мероприятие, составило 131. Наряду с гражданами Азербайджана, поступило 57 заявок от Турецкой Республики на участие в хакатоне «Смарт Карабах».

Жюри оценит 188 поступивших заявок согласно условиям мероприятия, и определит участников, которые пройдут в следующий этап.

Следует отметить, что хакатон «Смарт Карабах» будет проводиться по концепции «Умный город», которая сочетает в себе «Интернет вещей», искусственный интеллект, машинное обучение, облачные и другие передовые технологии в сфере образования, транспорта, сельского хозяйства, энерго- и водопотребления, окружающей среды и безопасности.