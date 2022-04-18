YouTube Shorts появятся на iPad и Android-планшетах в ближайшее время
Короткие видеоролики YouTube Shorts, аналог TikTok, в ближайшее время появятся на планшетах под управлением операционных систем iOS и Android.
Ранее они были доступны только на смартфонах и в ПК-версии видеохостинга. Ролики YouTube Shorts по состоянию на январь 2022 года набрали более 5 трлн. просмотров.
Как только новая функция будет запущена, пользователи планшетов увидят кнопку Shorts в приложении YouTube.
Подробная информация о том, как создать короткий видеоролик с использованием песни из фонотеки YouTube, доступна на странице поддержки.