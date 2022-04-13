13.04.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVБытовая техникаXiaomi выпустила беспроводной smart-вентилятор с датчиками температуры и влажности

Xiaomi выпустила беспроводной smart-вентилятор с датчиками температуры и влажности

Xiaomi

Компания Xiaomi представила беспроводной напольный smart-вентилятор Xiaomi MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan. Устройство выполнено в минималистичном дизайне. Одним из основных преимуществ вентилятора является возможность циркуляции воздуха по всему дому за 2 мин. благодаря производительности 29 м3/мин.

Новинка поставляется с автоматической вращающейся головкой со «сверхшироким углом поворота». Есть встроенные датчики температуры и влажности, которые позволяют вентилятору автоматически подбирать скорость работы и интенсивность обдува. Вентилятор создает вихревой поток со скоростью до 6,5 м/с, а расстояние подачи воздуха достигает 16 м., что обеспечивает глубокую циркуляцию воздуха во всем доме. Кроме того, вентилятор поддерживает горизонтальный поворот на 150° и наклон на 90°. Емкость аккумулятора и время работы без подзарядки не уточняются. Устройством также можно управлять и через фирменное приложение Mijia.

Цена smart-вентилятора Xiaomi MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan в Китае составляет около 78 долларов.

ТЕГИ:
AnTuTu: самые популярные мобильные процессоры по итогам первого квартала 2022 года
Новости по теме
Гаджеты
Рация Xiaomi Walkie-Talkie 3 обе
Смартфоны
Xiaomi-nin ən ucuz smartfonunu a
Бытовая техника
Xiaomi представила вертикальный