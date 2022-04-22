Xiaomi Smart Display 10: smart-экран, планшет и колонка за 147 долларов

Компания Xiaomi представила новое устройство умного дома — интеллектуальный экран Smart Display 10. Новинка получила металлический корпус, обшитый тканью под экраном. Ожидается, что он станет конкурентом интеллектуальных экранов Google Nest Hub, Echo Show и других.

Xiaomi Smart Display 10 — это и smart-экран, и планшет, и колонка. На нем можно смотреть фильмы и фотографии, совершать видеозвонки и использовать его как пульт управления устройствами умного дома.

Новинка оснащена 10,1-дюймовым HD-дисплеем, двойными стереодинамиками, микрофоном и фронтальной камерой на 5 Мп. Для защиты конфиденциальности есть физическая шторка, чтобы скрыть камеру. Идентификация пользователей происходит по распознаванию лица. В комплекте идет подставка, которую можно отрегулировать так, чтобы экран стоял под углом от 90 до 120 градусов.

На smart-экран предустановлены программы для детей, и при необходимости его можно переключить на специальный детский режим. Цена составляет 147 долларов, продажи в Китае начнутся 29 апреля.