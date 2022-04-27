Xiaomi представила недорогие телевизоры Smart TV 5A с диагональю до 43″

Помимо 4К-телевизора Xiaomi OLED Vision TV сегодня в Индии компания представила линейку бюджетных телевизоров Smart TV 5A. В серию вошли три модели с экранами диагональю 32, 40 и 43 дюйма.

Разрешение экрана младшей модели серии — HD, двух других — Full HD. В младшей модели используется процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, объемы ОЗУ и флеш-памяти — 1 и 8 Gb соответственно. Старшие модели получили процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A55, 1,5 Gb оперативной памяти и 8 Gb флеш-памяти. 32-дюймовая версия получила аудиосистему мощностью 20 Вт, модели с экранами 40 и 43 дюйма — мощностью 24 Вт.

Все три модели поддерживают Dolby Audio, DTS-X и DTS-X Virtual, а также используют Android TV 11 с фирменной надстройкой PatchWall в качестве программной платформы. Угол обзора у всех телевизоров достигает 178 градусов. Поддерживается технология снижения задержки ALLM. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0, два разъема HDMI, два порта USB 2.0, сетевой контроллер Ethernet и оптический интерфейс.

Цены на телевизоры Xiaomi Smart TV 5A с экранами диагональю 32, 40 и 43 дюйма составляют 200, 300 и 340 долларов соответственно. Продажи начнутся 30 апреля.