Xiaomi анонсировала GamePad Elite Edition с поддержкой Steam

Компания Xiaomi анонсировала контроллер под названием GamePad Elite Edition. Устройство получило оригинальный дизайн и совместимость с широким рядом устройств, включая smart-телевизоры, смартфоны и игровые ПК, а также с платформой Steam.

По своей конфигурации аксессуар напоминает стандартный геймпад для консолей Xbox Series. Xiaomi GamePad Elite Edition выполнен в пластиковом корпусе серого цвета. В конструкции предусмотрены четыре кнопки, а также пара стиков и другие привычные элементы управления. В нижней части корпуса расположены две кнопки. Контроллер оснащен встроенным 6-осевым гироскопом InvenSense для расширения пользовательского опыта в поддерживаемых играх. По данным производителя, ресурс кнопок составляет не менее 1 млн. нажатий.

Подключение к целевому устройству осуществляется по модулю Bluetooth 5.0 или по радиоканалу 2,4 GHz с помощью комплектного USB-адаптера. В комплект поставки также входит съемный кронштейн, предназначенный для крепления смартфона.

Краудфандинговая кампания по сбору средств на запуск серийного производства Xiaomi GamePad Elite Edition стартует сегодня, 27 апреля. По условиям предзаказа цена составляет 50 долларов, в рознице новинка будет стоить 61 доллар.