12.04.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияWhatsApp получит новые инструменты для рисования

WhatsApp получит новые инструменты для рисования

WhatsApp

В WhatsApp появиться возможность для рисования прямо в приложении мессенджера. Об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

В WhatsApp уже есть инструменты для рисования. Их перечень будет расширен с новым обновлением сервиса. В данный момент доступен только карандаш. Новый набор инструментов позволит пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью пользовательских заметок и аннотаций.

Скриншоты, которыми поделился WaBetaInfo, показывают три новых значка для карандаша, а также новый инструмент размытия.

На данный момент проходит тестирование новой функции в бета-сборке iOS версии 22.8.0.73, которая доступна только в некоторых регионах.

 

ТЕГИ:
Vivo представила свой первый планшет - 11-дюймовый экран, Snapdragon 870 и аккумулятор на 8040 мАч
Новости по теме
Мобильные приложения
Whatsapp-ın səsli mesaj funksiya
Мобильные приложения
WhatsApp получит улучшенные функ
Мобильные приложения
Whatsapp Android və iOS-də 2 GB-