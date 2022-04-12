WhatsApp получит новые инструменты для рисования

В WhatsApp появиться возможность для рисования прямо в приложении мессенджера. Об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

В WhatsApp уже есть инструменты для рисования. Их перечень будет расширен с новым обновлением сервиса. В данный момент доступен только карандаш. Новый набор инструментов позволит пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью пользовательских заметок и аннотаций.

Скриншоты, которыми поделился WaBetaInfo, показывают три новых значка для карандаша, а также новый инструмент размытия.

На данный момент проходит тестирование новой функции в бета-сборке iOS версии 22.8.0.73, которая доступна только в некоторых регионах.