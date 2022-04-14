14.04.2022

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WhatsApp начинает тестирование функции «Сообщества»

WhatsApp

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp начали тестирование функцию Communities (Сообщества). По словам Марка Цукерберга, главы Meta, это может быть «школьное сообщество с чатами, где обсуждаются важные объявления для родителей, или рабочее сообщество с чатами для обсуждения различных вещей с коллегами».

«Мы начнем развертывать новую функцию медленно, но я ожидаю, что это будет важная эволюция для WhatsApp и онлайн-общения в целом», — отметил Цукерберг.

«Сообщества» призваны стать более функциональной заменой больших групповых чатов с поддержкой таких инструментов, как обмен файлами, групповые звонки на 32 человека, реакции, а также инструменты администрирования и модерации. Изначально будут встроены функции сквозного шифрования и безопасности.

Ожидается, что эти функции станут доступны в ближайшие недели.

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