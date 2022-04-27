Вышла первая публичная бета-версия Android 13

Компания Google выпустила первую публичную бета-версию операционной системы Android 13 для смартфонов Pixel. До этого компания выпустила две версии Android 13 для разработчиков (Developer Preview 1 и 2).

Установка бета-версии Android 13 доступна для смартфонов Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G, 5, 5a, а также 6 и 6 Pro. Для этого надо быть участником фирменной программы бета-тестирования.

Обновленная мобильная платформа предлагает ряд новых функций, среди которых поддержка профиля Bluetooth LE Audio, USB-периферии стандарта MIDI 2.0 и новые функции безопасности. Пользователи смогут запрещать отдельным приложениям выводить уведомления, чтобы избавиться от спама, а также ограничивать доступ приложений к определенным типам медиафайлов: изображениям, видео или аудио. Ранее система без дальнейших уточнений запрашивала доступ ко всей медиатеке на устройстве. Кроме того, обновлены инструменты управления ключами шифрования, появились новые средства API для воспроизведения аудио. Пользователям стали доступны 16 тем оформления интерфейса на основе цветовой палитры установленных обоев. Для сравнения: в Android 12 их было только четыре.

Больше подробностей об Android 13 ожидается на мероприятии Google I/O, которое стартует в США 11 мая.