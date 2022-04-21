21.04.2022

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Выручка Tesla в первом квартале 2022 года составила 18,8 млрд. долларов

Tesla

Компания Tesla отчиталась за первый квартал 2022 финансового года. За отчетный период выручка составила 18,756 млрд. долларов (рост за год на 81%), из которых на продажи электромобилей приходится 16,861 млрд. долларов (рост за год 87%).

В первом квартале 2022 года компании удалось выпустить 305407 электромобилей, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество поставленных электромобилей выросло на 68% до 310048 единиц. Распределение по моделям традиционно было в пользу более массовых Tesla Model 3 и Model Y, которые в статистике учитываются одной строкой: поставки достигли 295324 машин, объемы производства выросли до 291189 штук. На более дорогие Tesla Model X и Model S пришлось только 14128 выпущенных электромобилей и 14724 поставленных.

Квартальная операционная прибыль выросла до 3,603 млрд. долларов, норма операционной прибыли достигла 19,2%. Операционные расходы увеличились на 15% до 1,86 млрд. долларов. За отчетный период чистая прибыль составила 3,318 млрд. долларов. Год назад этот показатель был 438 млн. долларов.

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