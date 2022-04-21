Выручка Tesla в первом квартале 2022 года составила 18,8 млрд. долларов

Компания Tesla отчиталась за первый квартал 2022 финансового года. За отчетный период выручка составила 18,756 млрд. долларов (рост за год на 81%), из которых на продажи электромобилей приходится 16,861 млрд. долларов (рост за год 87%).

В первом квартале 2022 года компании удалось выпустить 305407 электромобилей, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество поставленных электромобилей выросло на 68% до 310048 единиц. Распределение по моделям традиционно было в пользу более массовых Tesla Model 3 и Model Y, которые в статистике учитываются одной строкой: поставки достигли 295324 машин, объемы производства выросли до 291189 штук. На более дорогие Tesla Model X и Model S пришлось только 14128 выпущенных электромобилей и 14724 поставленных.

Квартальная операционная прибыль выросла до 3,603 млрд. долларов, норма операционной прибыли достигла 19,2%. Операционные расходы увеличились на 15% до 1,86 млрд. долларов. За отчетный период чистая прибыль составила 3,318 млрд. долларов. Год назад этот показатель был 438 млн. долларов.