Война и бизнес: о работе дистрибьютора IT-решений

Украинскому бизнесу пришлось адаптироваться к новым условиям после российского вторжения. Когда первичный шок прошел, многие организации взяли себя в руки и начали понемногу возобновлять свою деятельность.

Евгений Бадах, СЕО украинского ІТ-дистрибьютора BAKOTECH, рассказал о работе своей компании до и после начала войны, помощи Украине и перспективах бизнеса.

— Как изменился IT-рынок за время войны?

— Первые две недели было тяжело. В Украине немало IT-компаний, которые работают на зарубежный рынок. Они оказались в более выигрышном положении: перебрались в безопасные локации и продолжили работать.

Компании, которые продавали услуги и продукты украинским заказчикам, оказались практически полностью парализованными. Бизнес в Украине сильно упал — не до нуля, но на 80% так точно.

По данным опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 42% малых и средних предпринимателей сейчас не работают вообще, работу в полном объеме смогли продолжить всего 13%. Это большой удар по экономике Украины. В том же исследовании 14% коллег заявили, что им пришлось ограничить географию деятельности. Нам это знакомо: многие наши заказчики были в Украине, а это примерно 55% дохода. Но у нас есть внешние рынки, которые не останавливались.

Я читал прогнозы многих аналитиков, никто всерьез не думал, что РФ начнет войну против Украины. Мы почти никак не готовились к войне, поэтому многие решения нам приходилось принимать на ходу. Несмотря на то, что бизнес просел, работы меньше не стало, так как идет упор на поддержку текущих проектов и наращивание новых на других рынках.

— Как BAKOTECH оказывает помощь Украине?

— Сейчас все сильно сплотились вокруг общей цели. Компания и сотрудники с первых дней войны вовлечены во все, что происходит. Для себя мы определили, что нужно работать и зарабатывать, чтобы поддерживать экономику, армию и людей, которые пострадали от войны.

BAKOTECH уже перевел 3 миллиона гривен на нужды армии и благотворительных фондов.‎ У нас финансовый фронт, и мы стараемся привлекать больше гуманитарной помощи и помощи для армии. Например, с нашей стороны была закупка компьютеров для артиллерии, рации для разведчиков, части снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны (ТРО).

Совместно с коллегами, мы создали Коалицию дистрибьюторов Украины. Главная задача Коалиции — способствовать тому, чтобы компании и производители IT-решений, имеющие какие-либо связи со страной-агрессором, как можно скорее прекратили любую деятельность на рынках РФ и РБ.

Свою поддержку также выразили наши партнеры и вендоры, спрашивают, как они могут помочь. Мы распространяем правдивую информацию о ситуации в Украине, делимся ссылками на фонды, собрали сотни тысяч евро непосредственно благодаря нашим заграничным контактам. Многие вендоры из нашего портфеля бесплатно предоставляют украинским компаниям свои продукты и помощь специалистов, сотрудничают с правительством, занимаются волонтерской деятельностью.

— Как сейчас работают сотрудники?

— Географически мы ведем деятельность из восьми международных офисов. В Украине расположена штаб-квартира нашего бизнеса. В киевском офисе работает более 110 человек, около 25% — это инженеры.

Когда началась война, каждый сотрудник сам решал вопрос с эвакуацией. Мы выплатили зарплату на 10 дней раньше, понимая, что людям нужны деньги на дорогу до безопасных мест.

Сейчас все сотрудники работают удаленно. Когда есть время, многие занимаются волонтерством: плетут сетки, помогают готовить еду, развозят гуманитарную помощь, задействованы на инфофронте. Восемь сотрудников присоединились к рядам ВСУ и ТРО. Мы очень гордимся нашей командой, которая делает свой вклад в победу над агрессором.

— Что вы можете сказать о возможности релокейта сотрудников?

— Сейчас все больше сотрудников фокусируется на внешних рынках. Некоторые коллеги релокейтнулись, даже сами того не подозревая. Мы это поддерживаем, так как усиливаем позиции на внешних рынках, особенно там, где есть наши офисы: в Баку, Риге, Нур-Султане, Алматы, Тбилиси, Кракове, Праге. Мы работаем в более чем 25 странах, а там, где у нас нет офисов налажена удаленная работа с партнерами. С 2014 года мы не работаем в РФ, а сейчас прекращаем работать и с РБ.

С начала войны Азербайджан — рынок с очень большим потенциалом. На местном рынке уже присутствуют практически все ключевые вендоры из портфеля BAKOTECH. Много локальных партнеров активизировались с началом войны. Некоторые из них прежде работали с российскими дистрибьюторами и партнерами. Теперь они пришли к нам, хотят заменить их решения на наши. Нас сильно вдохновляет такая поддержка азербайджанского народа.

— Что ждет экономику Украины?

— Всё будет зависеть от того, как война будет развиваться дальше.

Возможны разные сценарии. Если все заканчивается через месяц-два — для всех сфер бизнеса дела пойдут в гору. Мы все понимаем, что Украина оказалась в ситуации, когда многое нужно будет восстанавливать. И IТ будет занимать немалую часть этого процесса.

Если война затянется, то прогнозы строить сложно. Как минимум, нам понадобится оптимизировать ситуацию. Мы очень бережно относимся к команде, поэтому будем пытаться сохранить штат.

Я думаю, после нашей победы, первые полгода-год будут очень тяжелыми. Бизнес в любом случае просядет, какими бы активными компании ни были. Но я считаю, что потом все нас догонит довольно быстро: зайдут внешние инвестиции, вдобавок мы сами будем работать над восстановлением. Скорое окончание войны нужно всем — как украинцам, так и всему цивилизованному миру. И мы делаем все, чтобы приблизить этот день.