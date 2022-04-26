Vivo S15e: Samsung Exynos 1080 и 50 Мп камера

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня S15e. Аппарат получил AMOLED-экран диагональю 6,44 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 180 Hz. В области экрана располагается сканер отпечатков пальцев.

Используется процессор Samsung Exynos 1080, объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена датчиками разрешением 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, NFC и порт USB Type-C. Габариты составляют 159,7 х 73,6 х 8,49 мм, вес — 190,8 гр. ОС — Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean.

Доступные цветовые решения – черный, золотистый и синий. Цены на смартфон Vivo S15e: 8/128 Gb – 305 долларов, 8/256 Gb – 350 долларов, 12/256 Gb – 380 долларов.