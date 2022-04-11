Vivo представила свой первый планшет — 11-дюймовый экран, Snapdragon 870 и аккумулятор на 8040 мАч

Компания Vivo, кроме своего первого складного смартфона X Fold и бизнес-флагмана X Note, сегодня также представила планшет. Гаджет получил название Vivo Pad и является первым планшетом компании. Новинка нацелена на конкуренцию с Xiaomi Pad 5 и Oppo Pad — это максимально близкие по характеристикам устройства.

Vivo Pad оборудован 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Есть поддержка технологии Dolby Vision и HDR10+. Устройство также совместимо с фирменным стилусом Vivo Pen, который можно прикрепить к его корпусу с помощью магнита.

Планшет построен на базе процессора Snapdragon 870 с графическим ускорителем Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Разрешение фронтальной камеры составило 8 Мп, в основной камере используются датчики с разрешением 13 и 8 Мп. Автономность гаджета обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 8040 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт (на полную зарядку аккумуляторной батареи уходит 95 минут). Есть модули Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2,4/5,1 GHz), Bluetooth и NFC, GPS, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, коннектор для клавиатуры и стереодинамики. Работает планшет под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом OriginOS HD. Габариты составляют 253,15 x 164,71 x 6,55 мм, вес — 489 гр.

Цветовых вариантов два: темно-серый и голубой. Цена версии 8/128 Gb памяти составляет 392 доллара, 8/256 Gb — 470 долларов. Продажи в Китае начнутся 15 апреля.

В качестве опции предлагаются фирменная клавиатура с 64 клавишами и большой сенсорной панелью площадью 5736 мм² за 94 доллара, а также стилус с магнитным креплением, распознаванием 4096 степеней давления и сменным аккумулятором за 55 долларов.