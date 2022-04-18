В WhatsApp можно будет скрывать статус активности от определенных контактов

В WhatsApp появится новая функция защиты приватности, об этом пишет тематический ресурс Wabetainfo. В последней бета-версии мессенджера для iOS появилась возможность скрывать от некоторых контактов статус своего последнего присутствия в приложении. До настоящего времени можно было или ограничить доступ к этому статусу только включенным в список контактов пользователям, либо полностью отключить данную возможность для всех.

В версии 22.9.0.70 для iOS в настройках конфиденциальности напротив статуса присутствия появилась новая опция под названием My Contacts Except… («Мои контакты, кроме…»), которая позволит скрывать статус онлайна для определенных контактов. Пользователь, ограничивший доступ к своей последней активности, также не сможет просматривать статус других людей.

В ближайшее время новая функция появится в релизе WhatsApp для Android и iOS.