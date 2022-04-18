В Telegram стали доступны кастомные звуки уведомлений, улучшенные возможности ботов и многое другое

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. В новой версии 8.7 появилась возможность создания собственного звука уведомлений, настройка таймеров отключения оповещений в чатах и автоматического удаления сообщений, разработка и использование ботов нового поколения, пересылка ответов с сохранением исходного сообщения и многое другое.

Пользовательские звуки уведомлений

Появилась возможность использования любых аудиофайлов в качестве звука уведомлений. Достаточно выбрать подходящий аудиофайл или голосовое сообщение (до 300 Kb и до 5 сек) в чате и добавить его в список звуков уведомлений. Функция доступна на всех поддерживаемых платформах и работает как для отдельного чата, так и для всех переписок выбранного типа: личных чатов, каналов или групп.

Выключение уведомлений на любой срок

Появилась функция отключения уведомлений на любой срок (ранее это можно было сделать на 1 час, 8 часов или 2 суток).

Новое меню автоудаления в профиле чата

Появилось переработанное меню автоматического удаления сообщений. Эта функция доступна для любого чата, благодаря чему пользователь может сделать беседу более конфиденциальной. Новая версия упрощает активацию этой функции и позволяет более гибко настраивать таймер удаления сообщений: появились опции автоудаления через 2 дня, 3 недели, 4 месяца и так далее.

Сохранение ответов при пересылке

В Telegram уже была функция ответа на сообщения с прикреплением части текста исходного сообщения. Теперь эта функция работает даже при пересылке ответа в другие чаты. При этом есть возможность пересылки с сохранением анонимности автора оригинального текста и удалением подписей к фотографиям или медиафайлам.

Революционные возможности ботов

С 2015 года миллионы людей используют ботов в Telegram для преобразования файлов, онлайн-покупок и т.д. Боты уже научились поддерживать вход в сторонние сервисы при помощи Telegram и обработку платежей, совершаемых через 15 встроенных платежных сервисов (с поддержкой Google Pay и Apple Pay), собирать отзывы, отправлять пользователям персональные уведомления и помогать во многом другом.

Теперь разработчики могут создавать разнообразные интерфейсы на JavaScript. Telegram-бот нового поколения станет полноценной заменой любому сайту. Боты также научились получать данные о цветовой гамме интерфейса и моментально подстраиваться к дневному и ночному режимам, а также смене темы оформления на устройстве.

Быстрая настройка ботов-администраторов

Ботов-администраторов стало еще проще добавлять в группу или канал пользователя, не выходя из профиля бота, сразу настроив их права и разрешения. В каналы их можно добавлять только как администраторов, а в группы — и как администраторов, и как участников.

Другие новшества

В приложении для iOS улучшена функция перевода сообщений, которая получила поддержку новых языков. В Telegram для Android появилась возможность изменения размера окна при использовании функции картинка-в-картинке. Появились новые эмодзи и обновилась анимация при смене номера телефона в приложении.

Обновленная версия Telegram уже доступна для всех пользователей iOS и Android.