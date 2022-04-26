В Telegram появится новостная лента

В официальном репозитории Telegram для iOS замечено упоминание новостной ленты. Об этом сообщает профильный канал Telegram Info.

Скорее всего, новостная лента будет состоять из постов каналов, на которые пользователь сам ранее подписался. То есть будет необязательно просматривать каждый канал по очереди — все посты из них будут хронологически размещены в одной ленте.

Сообщается, что функция станет доступна пользователям iOS в одном из ближайших обновлений мессенджера. Будет ли аналогичная функция доступна в версиях мессенджера для Android и ПК – пока неизвестно.