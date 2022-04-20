В первом квартале Netflix потерял 200 тыс. подписчиков — впервые за 10 лет

Впервые за последние 10 лет стриминговый сервис Netflix начал терять подписчиков. О том, что в первом квартале 2022 года количество подписчиков сервиса упало на 200 тыс., хотя сервис прогнозировал рост платных подписчиков на 2,5 млн., руководство Netflix заявило в рамках своего финансового отчета.

Пользовательская база сократилась с 221,84 до 221,64 млн. В последний раз число подписчиков Netflix уменьшалось в октябре 2011 года. По прогнозу, в следующем квартале сервис ожидает потерю еще 2 млн. подписчиков.

В качестве причин оттока платных пользователей компания назвала уход из России в связи с событиями на Украине, увеличение стоимости подписки в Северной Америке (с 13,99 долларов до 15,49 долларов в месяц) и обострение конкуренции. Кроме того, компания предупредила инвесторов, что рост выручки сильно замедлился в том числе из-за увеличения количества зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.

Ранее Netflix объявила о намерении бороться с бытующей у клиентов практикой делиться с друзьями паролями и данными для пользования сервисом. По оценкам до 100 млн. домохозяйств используют сервис через общие пароли. В связи с этим компания планирует повысить стоимость подписки для тарифных планов, учитывающих совместное использование подписки домохозяйствами. В частности, подписчики будут платить дополнительно 3 доллара в месяц, чтобы предоставить возможность члену семьи, который не живет по тому же адресу, использовать учетную запись Netflix. Руководство компании утверждает, что монетизация зрителей, пользующихся чужими аккаунтами — один из способов замедлить падение выручки.

Глава Netflix Рид Хастингс (Reed Hastings) рассказал, что компания также рассматривает возможность предложения более дешевых тарифных планов с поддержкой рекламы.