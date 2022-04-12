В Netflix появился «двойной лайк» для более точных рекомендаций

В приложении Netflix появилась возможность поставить «двойной лайк» (Double Thumbs Up) фильму или сериалу. Представители онлайн-кинотеатра отметили, что эта опция позволит улучшить рекомендации для зрителей, подбирая фильмы и сериалы, максимально соответствующие их интересам.

«Мы не даем фиксированное измерение этой реакции. Она просто послужит дополнительным сигналом, который будет принят во внимание при расчете рекомендаций», — сказал Кристин Дойг-Карде, директор по инновациям Netflix.

Зрители по-прежнему смогут ставить контенту дизлайки и обычные лайки (Thumbs Up). Для таких оценок, судя по всему, система рекомендаций не изменится.

Нововведение уже появилось по всему миру в веб-версии Netflix, десктопных и мобильных приложениях, а также приложениях для телевизоров.

Отметим, что до 2017 года в Netflix существовала обычная пятизвездочная система оценок фильмов и сериалов. Затем компания отказалась от нее в пользу лайков и дизлайков, аргументировав свое решение новым подходом к системе рекомендаций.