V-erticalas: Достигайте вершин вместе с нами!

На активно развивающемся рынке информационных технологий Азербайджана немало профессиональных дистрибьюторов. Тем не менее, место для молодых и амбициозных проектов найдется всегда. V-erticalas стала первой локальной дистрибьюторской компанией, приступившей к работе в 2021 году, команда которой состоит из экспертов с многолетним опытом работы в дистрибьюции IТ-сервисов. Именно поэтому мы пригласили сегодня в нашу редакцию Анара Садыхбекова, руководителя и создателя компании V-erticalas, так удачно вписавшейся в динамичный рынок.

— Анар, вы уже можете поделиться информацией об определенных успехах компании?

— Нам действительно есть чем гордиться! Менее чем за один год существования V-erticalas сумела превратиться из классического дистрибьютора в Value Added IT-дистрибьютора. При этом мы постоянно расширяем портфель вендоров даже в сложных геополитических условиях, что говорит о высоком уровне доверия к нам со стороны производителей и разработчиков программного обеспечения.

— Учитывая тренды в упрощении дизайна логотипов, логотип V-erticalas как-то выбивается своей неординарностью на общем фоне. Как пришла идея названия компании и ее логотипа?

— Идея создания логотипа вдохновлена птицей Феникс — символом вечного обновления. Так же, как и она, мы стремимся сделать компанию уникальной. А отделенная от общего названия буква «V» — это знак победы «Victory».

— Что вы сегодня предлагаете азербайджанскому бизнесу и чем ваши решения выделяются на фоне конкурентов?

— Начну с того, что в нашем портфеле заметное место занимают решения от ведущих мировых производителей. Например, среди них — компания Delinea (Thycotic), ведущий поставщик решений по управлению привилегированным доступом (PAM). Решения этого вендора позволяют контролировать важнейшие процессы доступа для предприятия с гибридной инфраструктурой. Это, в свою очередь, дает организациям возможность защищать критически важные данные, устройства, коды и облачную инфраструктуру, снижая риски и соответствуя нормативным требованиям. Delinea помогает решать проблематику РАМ для тысяч клиентов по всему миру, включая более половины компаний из списка Fortune 100. Среди клиентов Delinea Adobe, Honda, Microsoft, Activision, SAAB, RedBull, Netflix и многие другие. Компания была создана путем коллаборации двух лидеров рынка PAM — Thycotic и Centrify.

Большой акцент мы уделяем новым технологиям вместе с вендором Fidelis Cybersecurity. Это комплексная платформа для быстрого выявления и автоматического реагирования на инциденты кибербезопасности, состоящая из трех модулей. Технология Deception автоматизированно размещает в сети компании обманные сущности (легковесные ловушки), специально созданные под каждую конкретную организацию и неотличимые от реальных активов. Ловушки привлекают злоумышленников и зловредное программное обеспечение, заставляя активно взаимодействовать с ними, что приводит к быстрому и точному (без ложных срабатываний) выявлению атаки с последующей изоляцией атакующего. Модули платформы — Endpoint Detection and Response и Network Traffic Analyzer — лучшие в классе.

Кроме этого, мы представляем полный спектр решений от Broadcom. Их комплексная защита конечных точек и центров обработки данных — лучшая в своем классе шифрования. Их решения включают также Data Lost Prevention — абсолютного и непревзойденного лидера всех аналитических отчетов в течение последних лет, защиту почтового и web-трафика и прочие продукты.

В нашем портфолио есть популярный на рынке сканер уязвимости Tenable — лидер мирового рынка решений по выявлению и устранению уязвимостей, включая самый быстрый и эффективный сканер — Nessus Professional, а также решение по защите технологических сред и АСУТП, которое ранее носило название Indegy.

И, кстати, мы предлагаем не только решения по защите данных и информационной безопасности. V-erticalas также является представителем Solarwinds — платформы по комплексному мониторингу, выявлению «узких мест» и управлению всеми компонентами IТ-инфраструктуры (сеть и контроль конфигураций сетевого оборудования, системы и приложения, платформы виртуализации, СУБД, СХД и пр.).

Второй наш производитель это CA Technologies (Broadcom company). Компания предлагает комплексную систему мониторинга сложной распределенной IТ-инфраструктуры. CA Technologies представляет заказчикам такой продукт, как DX Operations Intelligence (DX OI), который прежде всего позиционируется на рынке как «зонтичная система» мониторинга. Система способна получать и объединять данные от доменных систем мониторинга (сеть, инфраструктура, мониторинг приложений, логи) как нативных решений CA, так и сторонних систем, в том числе и open source решений через REST API. Основная функция OI — создание полноценной ресурсно-сервисной модели (РСМ) на базе конфигурационных единиц (КЕ), наполняющих инвентарную базу при интеграции со сторонними системами.

Важно отметить, что в DX OI реализованы функции машинного обучения и искусственного интеллекта (ML и AI) над поступающими в платформу данными, что позволяет оценить/спрогнозировать вероятность отказа конкретной КЕ и степень влияния отказа на бизнес-сервис, в основе которого лежит данная КЕ. Кроме того, DX OI является единой точкой концентрации аварийных сообщений и, соответственно, интеграции с системой Service Desk, что является неоспоримым преимуществом использования системы в единых центрах мониторинга и дежурных сменах организаций.

Недавно мы заключили новый контракт с AlgoSec — ведущим поставщиком бизнес-решений по управлению политиками сетевой безопасности, который помогает крупнейшим в мире организациям привести в соответствие требования к безопасности с бизнес-процессами.

Если сказать вкратце, то это решение для автоматизации управления политиками сетевой безопасности, обеспечивающее прозрачность инфраструктуры сетевой безопасности, а также бизнес-приложений и их потоков подключения в облаке, SDN и локальных корпоративных сетей. С помощью AlgoSec можно автоматизировать трудоемкие изменения политики безопасности без участия пользователя, заранее оценивать риски и обеспечивать постоянное соответствие требованиям, а также быстро предоставлять, изменять, переносить или выводить из эксплуатации сетевые подключения для бизнес-приложений, чтобы ускорить доставку в производственную среду, и многое другое.

— Какие из этих продуктов сегодня наиболее актуальны для финансового сектора?

— Все, что я перечислил выше, плюс такой немаловажный пункт, как Antifraud, ведь цифровой банкинг не может существовать без подобных решений. Мы вместе с OneSpan предлагаем своим заказчикам совершенно новую, интегрированную платформу идентификации пользователей и борьбы с мошенничеством, включающую в себя: Identity Verification — решение идентификации пользователя; E — signatures — управление электронно-цифровыми подписями; Authentication — масса различных видов аутентификации, в том числе беспарольной; Fraud Analyzes — интеллектуальная платформа борьбы с мошенничеством; Mobile App Security — платформа для защиты мобильных приложений. Все эти продукты, работая как одно целое, призваны предоставить заказчику гибкое, удобное и надежное решение верификации пользователей и борьбы с мошенничеством.

— А с помощью каких инструментов бороться с утечками данных?

— Да, это постоянная проблема всех компаний. Я сам уже на протяжении 15 лет занимаюсь популяризацией технологий DLP в Азербайджане, поэтому в портфеле V-erticalas есть такие производители, как Titus и Boldonjames. Это мировые лидеры в предоставлении решений по идентификации, классификации и защите данных. Традиционные системы предотвращения потери данных не решают их без классификации данных.

Одним словом, у нас есть все, чтобы решить максимальное количество задач заказчика по защите и управлению IТ-инфраструктурой. За столь короткое время мы не просто построили компанию. Мы строим новый подход в софтверной дистрибуции, и это не может не вызывать уважения со стороны наших многочисленных партнеров, заказчиков и даже конкурентов.

— Какие вы видите перспективы развития рынка информационной безопасности в Азербайджане и что посоветовали бы представителям локального бизнеса?

— Скажу так, у Азербайджана есть масса предпосылок для роста. Как бы это не звучало, но сегодня динамика такого роста обусловлена по большей части именно развитием киберпреступности. Этот тренд не имеет национальных, политических или каких-то других предпочтений. Если есть брешь в защите предприятия, то у вас всегда есть вероятность стать жертвой киберпреступления. А нашим потенциальным заказчикам я бы посоветовал обращаться к профессионалам своего дела и не всегда руководствоваться принципом «Чем дешевле, тем лучше». И если перед вами стоит задача по обеспечению безопасности своего бизнеса, то мы готовы сделать это на самом высоком уровне.

Контакты компании V-erticalas Distribution of software:

пр-т Ходжалы, 37, Demirchi Towers, 23-й этаж.

Телефон: +994 50 800 93 80.

[email protected] | v-erticalas.com