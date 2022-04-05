В Epic Games Store появился переработанный раздел с достижениями

У всех пользователей Epic Games Store появился обновленный раздел «Мои достижения». Он позволяет демонстрировать ключевые показатели статистики на своеобразной витрине.

На вкладке можно увидеть прогресс в каждой игре, сколько достижений осталось до «платины» и другие данные. Посмотреть эту информацию могут все посетители профиля. При желании страницу «Мои достижения» можно скрыть, в том числе разрешив посещать ее только друзьям. Также на вкладке «Мои достижения» можно быстро посетить профили друзей.

Кроме того, в ближайшем времени в Epic Games Store появятся опросы. Пользователям лаунчера предложат время от времени отвечать на вопросы, которые касаются ранее запущенных игр. Будет анализ этих ответов и на их основе планируют улучшать рекомендации для других пользователей платформы. В компании считают, что такая система позволит создать усовершенствованные категории игр, которые будут отображаться на главной странице магазина.

В Epic Games Store также появится центр уведомлений, в котором будут отображаться все оповещения, включая новости и сообщения.