28.04.2022

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В Epic Games Store началась раздача приключений Just Die Already и Paradigm

Epic Games Store

В Epic Games Store началась очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно получить две игры: Just Die Already и Paradigm.

Just Die Already — безумное приключение от создателей Goat Simulator. Игрок управляет «старым и злобным хрычом, которого только что выперли из дома престарелых».

Paradigm – сюрреалистическое приключение, в котором игроки выступают в роли мутанта, с детства мечтающего стать великим музыкантом.

Обе игры можно забрать до 5 мая. На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной пошаговая стратегия Terraforming Mars.

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