В Epic Games Store началась раздача приключений Just Die Already и Paradigm
В Epic Games Store началась очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно получить две игры: Just Die Already и Paradigm.
Just Die Already — безумное приключение от создателей Goat Simulator. Игрок управляет «старым и злобным хрычом, которого только что выперли из дома престарелых».
Paradigm – сюрреалистическое приключение, в котором игроки выступают в роли мутанта, с детства мечтающего стать великим музыкантом.
Обе игры можно забрать до 5 мая. На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной пошаговая стратегия Terraforming Mars.