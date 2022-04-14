14.04.2022

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В Epic Games Store можно бесплатно забрать стратегию XCOM 2 и roguelike-приключение Insurmountable

Epic Games Store

В Epic Games Store началась очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно получить две игры: XCOM 2 и Insurmountable.

XCOM 2 — стратегия о противостоянии с инопланетянами. Игра является прямым продолжением XCOM: Enemy Unknown. События происходят спустя 20 лет после войны людей с инопланетянами, которую человечество проиграло. Но организацию XCOM восстанавливают, чтобы свергнуть владычество пришельцев.

Insurmountable – это приключенческая игра с элементами roguelike. В качестве главных героев выступают трое альпинистов. В игре нужно покорить три вершины, у каждого персонажа при этом одна жизнь. Сегодня игра как раз получила крупное обновление.

Обе игры можно забрать до 21 апреля. На следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными воксельное приключение Riverbond и хоррор Amnesia: Rebirth.

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