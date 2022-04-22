В Epic Games Store можно бесплатно забрать приключение Riverbond и хоррор Amnesia: Rebirth
В Epic Games Store можно бесплатно получить Riverbond и Amnesia: Rebirth. Обе игры можно забрать до 28 апреля.
Riverbond – это воксельное приключение, герои которого противостоят захватчикам, вторгнувшимся в Речнодолье. Играть можно как одному, так и в составе до четырех человек.
Amnesia: Rebirth — третья часть серии хорроров Amnesia. События происходят в 1937 году в алжирской пустыне, где после крушения самолета оказывается француженка Таси Трианон. Девушка теряет память и пытается вспомнить, что с ней произошло, а также спастись от загадочного монстра.
На следующей неделе в Epic Games Store начнется раздача безумного приключения Just Die Already и сюрреалистического приключения Paradigm.
А также идет раздача и в GOG — можно бесплатно забрать Postal 2 до 23 апреля. Кроме того, в онлайн-магазине также установили скидку на Postal 4: No Regerts — последнюю на данный момент часть серии.