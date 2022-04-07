В Epic Games Store можно бесплатно получить Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter

В Epic Games Store началась очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно забрать две игры — Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter. Предложение действует до 14 апреля.

Rogue Legacy — игра в жанре roguelite, в которой персонажа после гибели заменяет его потомок, имеющий ту или иную особенность. По ходу прохождения игрок улучшает вооружение и обмундирование своих персонажей. Игра уже получила вторую часть — она выйдет из раннего доступа 28 апреля.

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The Vanishing of Ethan Carter — приключение, в котором игрок берет на себя роль частного детектива Пола Просперо и отправляется на поиски исчезнувшего мальчика по имени Итан Картер.

На следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными roguelike-приключение Insurmountable и стратегия XCOM 2.