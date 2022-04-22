В десктопную версию Zoom добавили поддержку распознавания жестов

У пользователей десктопной версии сервиса видеоконференций Zoom появилась функция распознавания жестов, которая раньше была только в мобильном приложении. Ее поддерживают устройства на базе операционных систем Windows и macOS.

Для того, чтобы отправить реакцию на происходящее во время беседы, собеседникам достаточно поднять вверх руку или большой палец. Функция позволит пользователям сервиса взаимодействовать друг с другом более естественно во время проведения виртуальных собраний, обучения или бесед. Им не придется нажимать кнопки, чтобы отреагировать на происходящее в чате, что сделает общение более естественным и комфортным.

Кроме того, разработчики обновили инструмент совместной работы Zoom Whiteboard, который стал полноценной функцией, а не расширением для собраний. Администраторы чатов теперь могут задействовать ярлыки уведомлений, чтобы предупреждать пользователей, например, о недопустимости грубого поведения или нецензурной речи. В новой версии приложения организаторы и участники смогут задействовать функцию «За кулисами», которая позволяет выступать, не глядя на аудиторию.

Все нововведения уже доступны в последней версии приложения Zoom для платформ Windows и macOS.