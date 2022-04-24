В Азербайджане создана Ассоциация организаций в сфере кибербезопасности

22 апреля в Баку состоялось мероприятие, посвященное старту работы Ассоциации организаций в сфере кибербезопасности (Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası — AKTA), председателем которой является Рахид Алекперов. Стоит отметить, что до этого момента Р.Алекперов занимал пост начальника службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В планах Ассоциации — оказание поддержки внедрению научно-технических достижений в области кибербезопасности, просветительская и информационная работа в этой сфере, защита национальных интересов, а также борьба с дезинформацией. Ассоциация также будет развивать инновационные проекты, технические ресурсы и программное обеспечение в сфере кибербезопасности, укреплять позиции Азербайджана в международных рейтингах и отчетах, проводить регулярный анализ для выявления, оценки и прогнозирования существующих угроз и рисков в сфере кибербезопасности.