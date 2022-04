В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» 57 раз оказались лучшими по результатам независимых тестов

В течение 2021 года решения «Лаборатории Касперского» 63 раза вошли в тройку лидеров по результатам 75 независимых тестирований защитных технологий, в том числе 57 раз заняли первые места.

Показатель ТОП-3 отражает, насколько успешно в течение календарного года продукты проходили независимые тесты. Эта оценка намного более показательна, чем разовый успех отдельного продукта в отдельно взятом тесте. Показатель рассчитывается на основе результатов независимых тестов, которые проводят лаборатории AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs и другие.

Решения «Лаборатории Касперского» для бизнеса и домашних пользователей получили в течение 2021 года множество наград. Например, продукт Kaspersky Endpoint Security Cloud подтвердил свои возможности 100%-но защитить от атак программ-вымогателей, а продукт Kaspersky Endpoint Security для бизнеса заслужил очередные годовые награды Best Protection, Best Performance, Best Usability. Решение Kaspersky Endpoint Detection and Response получило высочайшую награду ААА от SE Labs: продукт успешно детектировал все 16 целевых атак, смоделированных во время тестирования, и не показал ни одного ложноположительного срабатывания. Исследовательское агентство IDC включило решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в список ключевых игроков рынка (Major Player).

Что касается решений для домашних пользователей, решение Kaspersky Internet Security вновь заслужило ежегодные награды Best Protection и Best Performance от AV-TEST, достигло уровня Advanced в расширенном тесте для средств защиты от шифровальщиков, получило годовую награду Top Rated от AV-Comparatives, а также рейтинг ААА, продемонстрировав 100%-ный уровень защиты в регулярных тестах от SE Labs во втором и четвёртом кварталах. Решение Kaspersky Safe Kids вновь было отмечено наградой Approved от AV-TEST.

С 2013 года продукты «Лаборатории Касперского» приняли участие в 741 независимом тесте и обзоре, 518 раз заняли первые места и 612 раз вошли в тройку лучших.

«Непрерывное участие в независимых тестах — это неотъемлемая часть контроля качества разработки технологий, которые поступают к пользователям в составе защитных решений. Мы анализируем получаемые результаты, чтобы выявлять возможности для совершенствования наших продуктов и в конечном итоге обеспечивать высокий уровень защиты от киберугроз. Мы гордимся результатами тестов 2021 года, они вновь подтвердили превосходное качество наших технологий и решений», — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

Узнать больше о методологии и процессе тестирования, а также посмотреть полный список участников ТОП-3 можно на сайте: https://www.kaspersky.ru/top3.