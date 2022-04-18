Управляющим директором SAP Азербайджан назначена Светлана Янкина

SAP Азербайджан объявляет о назначении Светланы Янкиной на должность управляющего директора. В новой роли она будет отвечать за развитие и увеличение бизнеса в Азербайджане.

Светлана присоединилась к SAP в январе 2013 года в роли менеджера по работе с партнерами в SAP СНГ и успешно координировала работу с рядом партнеров. В 2014 году она с нуля начала построение партнерской экосистемы в пяти странах. С ее помощью были заключены первые PartnerEdge контракты в Узбекистане, Киргизии, Туркменистане и Таджикистане, а также ряд первых сделок SAP в этих странах. С 2015 года Светлана занимала позицию Global Account Director по работе с SOCAR.

«SAP на протяжении многих лет работает в партнерстве с государственным и частным сектором в Азербайджане, развивает IТ-экосистему, а также инвестирует в развитие квалифицированного кадрового резерва страны. Уверен, что опыт и компетенции Светланы помогут еще большему количеству компаний повысить эффективность бизнеса с помощью передовых цифровых решений и укрепят позиции SAP в Азербайджане», — отметил Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в странах СНГ.